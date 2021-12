Ballett und Liederabend im Landestheater

Eisenach. Eine Ballettaufführung und ein Liederabend stehen auf dem Programm des Landestheaters am kommenden Wochenende.

Das Landestheater Eisenach bietet am Wochenende wieder ein vielfältiges Programm an. Am Sonnabend, 11. Dezember, um 19.30 Uhr ist im Ballett die Wiederaufnahme „Die vier Jahreszeiten“ in der Choreographie von Andris Plucis zu Musik von Arvo Pärt und Antonio Vivaldi zu erleben. Am Sonntag, 12. Dezember, wird um 19.30 Uhr zu einem politischen Liederabend „Wann, wenn nicht jetzt“ mit Liedern von Gundermann, Reiser und Schöne in der Regie von Jule Kracht eingeladen. Es geht um Gesellschaftsutopien, Empathie und ein neues Miteinander.

Wie das Theater in einer Pressemitteilung hinweist, gelten bei allen Aufführungen 2G-Regeln für Erwachsene. Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres müssen sich nicht testen lassen. Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gilt: Als getestet gelten Kinder und Jugendliche, die an regelmäßigen Testungen der Schule teilnehmen. Dabei ist nicht entscheidend, an welchen Tagen in der Schule getestet wurde.

Außerdem kann das Landestheater im Moment nur die Hälfte, das heißt 250 Zuschauer, einlassen, und alle werden mit Abstand zueinander gesetzt. Karten sind aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr über den Webshop erhältlich.

Karten unter Tel.: 03691/ 256 219