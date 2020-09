Ballettabend mit Bach feiert Premiere

Das Ballettensemble präsentiert am Samstag, 26. September, um 19.30 Uhr, die Uraufführung „Wir“ in der Choreografie und Bühnengestaltung von Andris Plucis und Mitgliedern des Ensembles. Die Kostümgestaltung obliegt Danielle Jost. Dieser ungewöhnliche Bach-Ballettabend ist inspiriert von den Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie und stellt im tänzerisch-ästhetischen Ausdruck einen direkten Bezug zur wahrhaft außergewöhnlichen Zeit her. Die Kontaktbeschränkungen bilden hier den Ausgangspunkt einer besonderen Formensprache.

Bachs Goldberg-Variationen für Klavier erklingen in der historischen Aufnahme des Pianisten Glenn Gould von 1981 und umrahmen die Chaconne aus der Partita Nr. 2 d-Moll für Solovioline“ BWV 1004, die live vom ersten Konzertmeister der Thüringen-Philharmonie Alexej Barchevitch auf der Barockgeige gespielt wird. Die Uraufführung am Sonnabend ist bereits ausverkauft, für die zweite Vorstellung tags darauf, ebenfalls 19.30 Uhr, gibt es noch Restkarten an der Theaterkasse. Weitere Termine in Eisenach: 4. und 29. Oktober.

Der besondere Ballettabend wird auch im Kulturhaus in Gotha, am Meininger Staatstheater sowie an den Theatern Weimar und Erfurt gezeigt. red