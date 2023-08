Barockmusik an Bachs Taufstein

Die Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney findet an historischer Stätte, in der Georgenkirche mit Bachs Taufstein, statt.

Eisenach. Die Mitteldeutsche Barock-Compagney lädt zum Sonntagskonzert in die Georgenkirche ein.

Am Sonntag, 6. August, um 16 Uhr wird die Kammermusikreihe der Mitteldeutschen Barock-Compagney mit einem Konzert in der Eisenacher Georgenkirche fortgesetzt. In dem rund 60-minütigen Programm erklingen Werke von Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Johann Joachim Quantz, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Es musizieren Frederike Rechter (Traversflöte), Christoph Fichtner (Barockvioline) und Monica Ripamonti (Cembalo). Die Musiker der Compagney treffen sich mehrmals im Jahr, um bestimmte Konzertprogramme zu erarbeiten und dann in verschiedenen Städten aufzuführen. Das Ensemble arbeitet in der Regel ohne Dirigenten.

Karten 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, unter www.mibacom.de und ab 15.30 Uhr an der Tageskasse