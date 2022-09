Bauanlaufberatung für Umbau der Schule in Creuzburg

Creuzburg. Der Bauantrag soll bis zum Jahresende gestellt werden.

Für den Umbau der alten Praetoriusschule in Creuzburg zu einem modernen Verwaltungszentrum für die VG „Hainich-Werratal“ fand in dieser Woche die Bauanlaufberatung mit Vertretern der Verwaltung, der Planer sowie bauausführenden Firmen statt, die rund drei Stunden andauerte.

Nun werden alle Arbeiten aufgenommen, um bis zum Jahresende den erforderlichen Bauantrag stellen zu können, teilt Creuzburgs Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz (CDU) in der Stadtratsitzung am Donnerstagabend in Mihla mit. In den nächsten Wochen gehe es in die Feinabstimmung, so Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG). Aufgrund der aktuell eingetretenen Energiekrise ist bislang unklar, welche Heizungsanlage in der einstigen Regelschule installiert werden soll.