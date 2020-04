Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten im Zentrum von Eisenach an zwei Stellen

Noch bis voraussichtlich Freitag muss die Querstraße wegen Bauarbeiten an der Einmündung auf die Alexanderstraße im Eisenacher Stadtzentrum für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. An der Einmündung der Querstraße wird im Auftrag der Telekom ein neuer Glasfaseranschluss verlegt. Und seit Mittwoch geht es in der Querstraße an der Ecke Karlstraße weiter. Grund ist in diesem Fall das Aufstellen eines etwa 35 Meter langen Baugerüstes am Haus Karlstraße 45. Dadurch werden in diesem Bereich Gehweg und Fahrbahn eingeengt. Das Baugerüst wird bis voraussichtlich 8. Mai benötigt, teilt die Stadtverwaltung mit.