Wie hier in Erfurt wollen am Freitag die Landwirte der Region protestieren.

Wartburgregion/Dippach. Am Freitag am Kinderwäldchen bei Dippach.

Bauern zünden Mahnfeuer

Nun gehen die Landwirte auch in der Wartburgregion auf die Straße. Der Kreisbauernverband ruft für Freitag, 7. Februar, zu Mahnfeuer, Protestrundfahrt und Abschlusskundgebung ein. Wie vor 500 Jahren zum beginn der Bauernkrieges, so Uwe Teske von der Agrargenossenschaft Dankmarshausen, soll ab 17 Uhr ein Mahnfeuer am Kinderwäldchen in Dippach in guter Sichtweite zur Autobahn leuchten. „Wir müssen weiter unser Mitspracherecht einfordern, wenn über uns und unsere Zukunft entschieden wird. Wir müssen eine Politik fordern, die sich hinter die Landwirtschaft stellt und nicht gegen sie“, so Teske.

Dort sollen bei dieser Protestaktion auch die Anliegen der Landwirte aus Hessen und Thüringen klar angesprochen werden. Danach findet eine Protestrundfahrt durch Dippach, Berka/Werra, Horschlitt, Rienau-Auenheim, Gerstungen, Herda, Wildeck-Obersuhl, Wildeck-Bosseroda, Dankmarshausen, Widdershausen und Heringen statt, die am Ausgangspunkt (Mahnfeuer) in einer Abschlusskundgebung endet. Ziel ist es neben dem Protest in Richtung EU, Bund und Land auch, den Verbrauchern deutlich zu machen, so Teske, „warum wir letztendlich nicht mehr anders können, als uns zu wehren.