Baumpflanzung an der Eisenacher Goetheschule für Chancengerechtigkeit

Baumpflanzung auf dem Schulhof der Goetheschule am Pfarrberg in Eisenach: Im November werden an vielen Schulstandorten in Thüringen trockenresistente Sommerlinden gepflanzt. Auch die Goetheschule als Kooperationsschule der Kindersprachbrücke Jena e.V. setzen ein Zeichen für nachhaltige Entwicklung. Denn Bildungschancen sind wie Bäume – sie müssen wachsen.