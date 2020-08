Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumpflanzungen am Dürrenberg – „Der Wald ist unsere Lebensgrundlage“

„Dass der Klimawandel kommt und auch vor den Wäldern nicht Halt machen wird, wussten wir ja. Aber das ...“, so richtig hinschauen mag Ulf Köbis, Chef des Reviers Mosbach im Bereich des Forstamtes Marksuhl, eigentlich. Es ist ein schreckliches Bild, dass sich da vor den Augen der Besucher am Dürrenberg bietet. Eine kahle Fläche, auf der noch ein paar Bäume stehen, vor allem Baumstümpfe. Köbis ist 48 Jahre alt und seit Jahren im Geschäft, aber so etwas hat er als Revierförster noch nie erlebt. „Ich dachte aber, wir hätten vielleicht 20 Jahre Zeit, um den Waldumbau zu gestalten. Und nun passiert es in drei Jahren“.