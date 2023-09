Baumpflege und Fällungen in Eisenach

Eisenach. Totholz entfernen, Kronen ausschneiden – die Eisenacher Stadtverwaltung kündigt Arbeiten zur Baumpflege an. Einige Bäume müssen gefällt werden.

Die Stadtverwaltung kündigt umfangreiche Baumpflegemaßnahmen in Eisenach und in den Ortsteilen an.

Bis Ende Oktober – je nach Witterung auch länger – werden Totholz entfernt, Baumkronen gepflegt und artgerechte Rückschnitte vorgenommen.

Einige abgestorbene Bäume müssten gefällt werden, so am Hauptfriedhof und Mühlgraben, in der Langensalzaer Straße, am Klosterweg, an der Reutervilla und in der Werneburgstraße.

An „geeigneten Standorten“ werde es im Herbst Nachpflanzungen geben, so die Mitteilung.