Baumschnittkurs für Einsteiger in Hütscheroda

Hütscheroda. Obstgehölze richtig schneiden – Ein Kurs für Einsteiger wird am 25. März im Wartburgkreis angeboten.

Unter der Leitung des Streuobstexperten Thomas Wey vom BUND Thüringen findet am Samstag, 25. März, ein Kurs zum fachmännischen Obstbaumschnitt in Hütscheroda statt. Gezeigt werden Schnitttechniken für einen naturgemäßen Obstbaumschnitt. Erläutert werden jeweils der Erziehungsschnitt an neu gepflanzten Bäumen und der Pflegeschnitt an Bäumen mittleren Alters. Nach dem Theorieteil wird der Pflegeschnitt an Bäumen demonstriert.

Treffpunkt ist 9.30 Uhr vor der Wildkatzenscheune. Der Kurs geht bis etwa 13.30 Uhr und kostet zehn Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt ist, empfiehlt sich eine Anmeldung unter info@wildkatzendorf.de oder telefonisch unter: 036254/ 865 180.