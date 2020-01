Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beauftragte für das Amt Creuzburg

Das Amt Creuzburg mit der Stadt Creuzburg und den Gemeinden Mihla und Ebenshausen ist zum Auftakt des neuen Jahres gebildet worden. Da für die Einheitsgemeinde noch kein Bürgermeister gewählt worden ist, hat das Landratsamt Wartburgkreis eine Beauftragte eingesetzt.

Carolin Lippold ist Beamtin im Landratsamt und jetzt zum Amt Creuzburg abgeordnet. „Damit wird unter anderem sichergestellt, dass die neu gegliederte Stadt nach außen hin handlungsfähig ist“, heißt es aus dem Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung.

Die bisherigen Bürgermeister von Creuzburg, Mihla und Ebenshausen, Ronny Schwanz (CDU), Rainer Lämmerhirt (Unabhängige Wählergemeinschaft) und Fred Leise (FDP) fungieren derzeit als Ortsteilbürgermeister. Ein Termin für eine Neuwahl des Bürgermeisters steht noch nicht fest. Mitte Mai könnte möglicherweise gewählt werden.

Ob der Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich tätig sein wird, entscheidet der neue Stadtrat und legt dies in der Hauptsatzung fest. Im Falle des Amtes Creuzburg ist laut Landratsamt beides zulässig. Erstmals wird der neue Stadtrat am 23. Januar im Bürgerhaus Klostergarten in Creuzburg zusammenkommen.