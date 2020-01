Beethoven und der Fuß in der Tür

Theodor Fontanes 200. Geburtstag im Vorjahr tangierte die Region zumindest als Drehort für den Film „Der Birnbaum“. Nicht nur Mihlaer werden eine der beiden Ausstrahlungen am Jahresende samt Pokerrunde im Drehort „Rotes Schloss“ gesehen haben.

Jubiläen greift auch die Wartburgregion gerne auf, allen voran mit Blick auf Martin Luther, die Familie Bach oder andere Künstler. Da wurden und werden vor allem in Eisenach alle Register gezogen – wo immer man einen Fuß in die Tür setzen kann.

In diesem Jahr nun feiert die Republik Beethovens 250. Geburtstag. Mit Eisenach verbindet den Komponisten persönlich wenig, wenngleich es Kontakte zu Kollegen gab, die in Eisenach wiederum ihre Spuren hinterließen, allen voran Richard Wagner und Friedrich Liszt. Beethoven selbst war in Eisenach nie, aber seine Musik allgegenwärtig.

Was die Organisatoren veranlasst hatte, ausgerechnet schon im Oktober 1901 ein Beethoven-Fest in Eisenach auf die Beine zu stellen, ist fraglich. Die Stadt machte damit freilich von sich reden. Das tat auch die Landeskapelle Eisenach 2010, als sie unter Leitung von Carlos Dominguez-Nieto alle neun Beethoven-Sinfonien hintereinander aufführte – und da beging man nur den 240. Geburtstag des Komponisten.