Die neue Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer über die Hörsel in der Tiefenbacher Alle wird per Kran eingehoben.

Eisenach. Rad- und Fußweg am Automobilbaumuseum Eisenach muss aber gesperrt werden.

Behelfsbrücke über die Hörsel in Eisenach wird freigegeben

Die neue Behelfsbrücke über die Hörsel als Verbindung zwischen dem Heinrich-Ehrhardt-Platz und der Tiefenbacher Allee wird am Mittwoch gegen 16 Uhr in Betrieb genommen. Sie ist für Fußgänger und Radfahrer ausgelegt und dient als Provisorium für die Zeit des Abrisses der alten, steinernen Bogenbrücke. Im Anschluss beginnt an der Stelle der Neubau eines Viadukts, das wieder für Autos und Laster ausgelegt sein wird.