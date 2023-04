Behinderungen durch Bauarbeiten in Unterellen und Eisenach

Wartburgkreis. Betroffen sind die Dorfstraße in Unterellen und der Schäfersborn in Eisenach.

Wegen Kanal- und Straßenbau wird die Dorfstraße in Unterellen vom Ortseingang aus Oberellen bis Abzweig „Am Rasen“ ab Mittwoch, 12. April, 8 Uhr, bis voraussichtlich 22. Dezember gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L 1020 (Trasse) - L 1021 - Neustädt - K 505 - Lauchröden und umgekehrt. In der Stadt Eisenach wird bis voraussichtlich Freitag, 21. April, die Straße Am Schäfersborn in Höhe Hausnummer 86 teilweise halbseitig und teilweise voll gesperrt. Auch der Gehweg ist betroffen. Grund: Erneuerung des Hausanschlusses.