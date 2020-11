Bei Eisenachs Taxifahrern liegen die Nerven blank

Neben einem gut organisierten Personennahverkehr und einem ICE-Anschluss macht eine breit aufgestellte Taxiversorgung eine Stadt für Einwohner und Gäste zu einer attraktiven. Dazu möchten die 15 Taxiunternehmer mit insgesamt 23 Taxen und weiteren Mietfahrzeugen der Taxigenossenschaft Eisenach gern beitragen. „Die Taxigenossenschaft ist auch nachts rund um die Uhr an 365 Tagen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz“, betont der stellvertretende Vorsitzende der Genossenschaft, Uwe Grauel. Die Situation ist für Eisenachs Taxifahrer derzeit aus verschiedenen Gründen keine rosige.

„Es ist echt ein Krampf“, spricht die Vorstandsvorsitzende Andrea Lehmann über die aktuell äußerst prekäre Stellplatzsituation vor dem Hauptbahnhof. Eine Baustelleneinzäunung und die notwendige Verlegung des Bürgersteiges habe die Zahl der Taxistandplätze stark reduziert. „Früher waren es etwa 15 Plätze – jetzt ist es mehr als halbiert“, klagt Vize-Vorsitzender Uwe Grauel. Ein Verkehrszeichen weist sechs Taxi-Stellplätze aus. Wochenlang sei auf der Baustelle vor dem Bahnhofsgebäude nicht mit den Arbeiten begonnen worden und noch immer ziehe sich das Baugeschehen wie eine Ewigkeit hin.

Die Taxi-Chauffeure klagen bezüglich der Baustelleneinrichtung über mangelnde Kommunikation seitens des Grundstückseigentümers, der Deutschen Bahn. Die Taxigenossenschaft geht nicht davon aus, dass nach Abschluss des aktuellen Baugeschehens alle ursprünglichen Stellplätze wieder zu Verfügung stehen.

Gern würde die Genossenschaft das Gelände zwischen der Niederlassung der Firma Orthopädie-Technik Schindewolf+Schneider und dem Kreisverkehr als Bereitstellungsplatz für die Autodroschken nutzen. Uwe Grauel habe vor Jahren zwar entsprechende Entwürfe mit Taxifreiflächen gesehen, aber für das städtische Grundstück gebe es inzwischen drei Kaufinteressenten, sieht die Genossenschaft diesbezüglich ihre Fälle davonschwimmen. Eine Stellplatzanmietung sei, so Andrea Lehmann, einfach nicht zu finanzieren.

„Wir haben hier schon Büromiete und bezahlen einen festangestellten Funker“, zeigt Uwe Grauel auf. Aus Kostengründen ist die Leitstelle der Genossenschaft zu später Stunde nur noch in den Ausgehnächten auf Samstag und auf Sonntag sowie auf Feiertage besetzt. Wochentags übernimmt für die Nachtstunden ein diensthabender Taxifahrer die Koordinierung der Fahrten.

„Die Taxiunternehmen werden in Eisenach nicht zur Kenntnis genommen; alle Entscheidungen gehen an den Taxifahrern vorbei“, klagt Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Thüringen des Verkehrsgewerbes (LTV). Viele Anläufe seien unternommen worden, Versprechen kamen, aber geändert habe sich letztlich nichts. „Es wird schlimmer, statt besser“, sagt er fernmündlich. Immer würden Eisenachs Taxifahrer vor vollendete Tatsachen gesetzt. In anderen Thüringer Städten sei klar erkennbar, dass an Lösungen gearbeitet werde. „Der politische Wille ist nicht da“, meint Martin Kammer.

Die Stadt war und ist in Gesprächen mit der Taxigenossenschaft und den Taxiunternehmen und sucht gemeinsam sowohl nach einer kurzfristigen, wie auch einer langfristigen Lösung, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Ein Vorschlag für eine kurzfristige Lösung war, auf dem Bahnhofsparkplatz drei bis vier Parkplätze für Taxis zu nutzen. Diese Flächen könne die Bahn nicht unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Finanzierung der Kosten könne die Stadt in dem Umfang nicht leisten, heißt es aus dem Rathaus.

Das Grundstück östlich des Sanitätshauses in Richtung Kreisverkehr könne aber erst eine spätere Lösung sein, da diese Fläche im Moment noch durch die Baustelleneinrichtung des Fachmarktzentrums „Tor zur Stadt“ in Anspruch genommen wird. Zudem besteht noch anderer Bedarf und Interesse an der Fläche von anderen Seiten, heißt seitens der Stadtverwaltung. Zusätzlich werde aktuell geprüft, ob eine Aufstellfläche entlang des Bürgersteiges bis kurz vor dem Kreisverkehr den Taxis zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Corona-Zeit geht auch an Eisenachs Taxigewerbe nicht spurlos vorbei. Das Fahrtenaufkommen habe sich schon in der ersten Pandemie-Beschränkungsphase um etwa 70 bis 80 Prozent verringert. „Ohne Krankenfahrten wäre das Taxi-Gewerbe nicht mehr am Leben“, findet der Genossenschaftsvize harte Worte. Ohne die regelmäßigen Fahrten von Patienten zu Dialyse, Chemotherapie, Bestrahlung und Rehabilitation könne, so Andrea Lehmann, kein Taxiunternehmen mehr existieren.

Die drei Taxi-Stellplätze auf dem Marktplatz erreichen die Fahrer vom Bahnhof kaum in kurzer Zeit, da die Gegenrichtung an der Südseite der Georgenkirche weiterhin nur für den Busverkehr offen steht. „Wir haben zwei Anträge gestellt, aber es geht kein Weg hinein“, steht Uwe Grauel die Enttäuschung zu Gesicht. Er spricht sich für einen Runden Tisch Verkehr aus, da es seiner Ansicht eine ganze Reihe an verkehrstechnischen Fehlentscheidungen in der Stadt gäbe.