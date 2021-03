Beifahrer rastet bei Verkehrskontrolle in Bad Salzungen aus

Bad Salzungen. Ein Mann ist bei einer Verkehrskontrolle in Bad Salzungen ausgerastet. Er beleidigte und verletzte einen Polizisten.

Bei einer Kontrolle in Bad Salzungen ist Dienstagabend ein Polizist von einem wütenden Beifahrer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stoppten die Polizisten in der Hersfelder Straße einen BMW. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass im Fahrzeug der Fahrerin das Warndreieck und die Warnweste fehlten. Daraufhin fertigten sie einen Schein und sagten der Fahrerin, dass sie die beiden Gegenstände in den nächsten Tagen in der Dienststelle vorzeigen müsse.

Der 59-jährige Beifahrer ärgerte sich und stieg aus.

Ein Beamter habe ihm das Vorgehen erklärt und sei von ihm daraufhin deftig beleidigt worden, teilt die Polizei mit. Als die Polizisten ihm sagten, dass sie nun eine Anzeige wegen Beleidigung fertigen würden, fing er eine Diskussion an, schubste einen Polizisten und schlug auf ihn ein.

Der Mann konnte überwältigt werden. Die Polizei legte ihm Handfesseln an und brachte ihn in die Gewahrsamszelle der Dienststelle. Der angegriffene Polizist wurde leicht verletzt.

Eichhörnchen löst Auffahrunfall aus - 38-Jährige wird verletzt