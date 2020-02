Beim Einsingen einen Namen mit der Hüfte schreiben

Was verbindet eine Beethoven-Sonate mit einem jiddischen Liebessong, einem syrischen Halleluja, südamerikanischer Folklore und einem indianischen Abendlied? Wenig, mag man meinen. Ganz viel, findet der Marburger Komponist, Chorleiter und Musikpädagoge Jean Kleeb. Er hat in seine Chorfassung der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven Auszüge aus den vier Liedern eingebaut und studiert dieses Gesamtwerk bei Workshops ein – so wie am Wochenende in der „Alexander Blume Musikschule“ in Eisenach.

Mit einer Erwärmung geht es los: Weit strecken, tief atmen, nach unten beugen, den Brustkorb klopfen. Und dann allen Nachbarn ein „Ja“ zusingen – so mache er das manchmal in Bushaltestellen, erzählt Kleeb, oder auch mal im Zug, bis das ganze Abteil zusammen singe. Schon jetzt ist klar, dass der Workshop-Leiter nicht nur seinen Job erledigt, sondern seine Berufung zelebriert – er macht nicht nur Musik, er ist Musik, offensichtlich mit jeder Faser und jeder Zelle.

Kaum erklingt ein Ton, vibriert er mit, hüpft und tanzt, singt und summt. Allein ihm zuzuschauen macht die hellste Freude, von ihm zu lernen umso mehr. Zumal er sein Wissen humorvoll und verständlich vermittelt. Da wird der Körper zur Kirche, der Mund zum Portal, der Gaumen zur Decke; da erklärt er musikalisches Stampfen mit Mülltonnen und Indianern; da zeigt er den Unterschied zwischen Atmen und „nach Luft schnappen“; da will er beim Einsingen „alle Plomben sehen“; da lässt er Namen mit der Hüfte schreiben; da wird der Raum über dem Kopf besungen. Und dann wird das erste Lied einstudiert.

Mit verschiedensten Leuten, die meisten haben nie gemeinsam gesungen, und man erwartet, dass der Leiter Leistungsstand und Stimme erfragt. Aber Jean Kleeb hat offensichtlich so viel Vertrauen in die Musikalität jedes Menschen, dass er gleich loslegt und sich jeder selbst als Alt, Sopran, Tenor oder Bass einordnet. Es funktioniert, in kürzester Zeit erklingen die Lieder in schönster Harmonie; sitzen die Texte, Rhythmen, Stile; wird zum Singen getanzt und gar sechsstimmig gesungen. Erstaunlich auch, was Kleeb, bekennender Beethoven-Fan, aus dem „Metronom Kanon“ des Komponisten zaubert, indem er ihn karibisch interpretiert. Hier kommen Trommeln und Percussion-Instrumente zum Einsatz, bei einem anderen Lied ergänzt Flötenspiel.

Zum Abschluss die 7. Sinfonie mit den Liedern aus aller Welt, danach Applaus und Staunen, was sich in so kurzer Zeit einstudieren ließ, und der Wunsch, Jean Kleeb möge bald wiederkommen.

Beethovens „Für Elise“wird zur „Furioelise“

Wahrscheinlich liegt der Erfolg in dem Verständnis Kleebs von Musik begründet. „Eine professionell aufgeführte Bachmesse ist auch wichtig, aber mein Ziel ist es, Musik viel mehr in den Alltag zu integrieren; den Umgang damit freier, spontaner, mehrstimmiger werden zu lassen“, sagt er. Das ist ihm bestens gelungen, ebenso wie mit seinem Konzert in der Musikschule. Unter dem Motto „Beethoven goes Jazz around the world“ hat er Werke von Beethoven auf seine eigenwillige Art interpretiert. Da wird die 5. Sinfonie verswingt, verwandelt sich eine Sonate in einen Tango, verschmilzt die „Pathetique“ mit Pygmäen-Musik, wird die Sturmsonate zur Samba, erklingt die Waldstein-Sonate verjazzt, orientalisiert der Türkische Marsch, heißt „Für Elise“ dank temperamentvoller Balkan-Einflüsse „Furioelise“ und da titelt er „Freude schöner Götter Funk“.

Ob das hohe Kunst ist, darüber kann man streiten, aber Kleeb gelingt es bestens, Freude an der Musik zu vermitteln, sie alltagstauglich zu machen, ihren verbindenden Charakter zu offenbaren. Und indem er die verschiedensten Stile passgenau vermischt, zeigt er, dass inspirierte Musik aus einer „Quelle“ kommt, die jeder anzapfen kann, wenn er sich darauf einlässt. Was für ein gelungener Auftakt für dieses erste gemeinsame Projekt der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ und der „Alexander Blume Musikschule“, die damit bewiesen, dass ihnen musikalische Bildung auch über das Unterrichten der Schüler hinaus wichtig ist. „Mehr davon“ mag man sich wünschen.