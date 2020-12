Mammutprojekt in Eisenach ist Realität

Die Verkehrsanlagen und alle Arbeiten im unterirdischen Bauraum am Tor zur Stadt sind fertiggestellt. Mit der Bauabnahme am 9. Dezember, 14 Jahre nach der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages mit der Heinrich Becker GmbH (Dekontaminierung der Fläche der Farbenfabrik), ist das Bauprojekt abgeschlossen.

Im Auftrag der Stadt Eisenach wurden die Fahrbahn in der Bahnhofstraße für einen Radfahrstreifen verbreitert, der Gehweg ausgebaut, die Ampelanlagen aktualisiert und die Beleuchtung erneuert. Die Gesamtkosten für die Stadt betragen dafür rund 550.000 Euro. Das Land zahlte davon 289.900 Euro, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zur äußeren Erschließung des Fachmarktzentrums entstanden ein Kreisverkehr auf Höhe Bahnhofstraße 38 und eine Rechtsabbiegespur von der Bahnhofstraße. Die Kosten für diese äußere Erschließung werden vom Investor rückfinanziert. Zudem wurde der Gehweg in der Bahnhofstraße mit Bänken, Fahrradbügeln und Papierkörben ausgestattet. Im Auftrag des Landes wurden die Arbeiten zur Deckensanierung der Wartburgallee/Bahnhofstraße, ab dem Knotenpunkt Wartburgallee/Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße bis zur Bahnunterführung in der Langensalzaer Straße, ausgeführt.

Auftraggeber für die Erneuerung des Kanals und der Trinkwasserleitung im Bereich Kreisverkehr Bahn-hofstraße/Anbindung Eichrodter Weg und der Waldhausstraße sowie den für die Bewirtschaftung des Trinkwasser-Hochbehälters „Eisenach Stadtpark“ notwendigen Umbau von Leitungen war der Zweckverband Eisenach-Erbstromtal.

Die Investorengruppe May zeichnete für die Sanierungsarbeiten in den kontaminierten Bereichen auf dem Baufeld, die innere Erschließung des Fachmarktzentrums (Verkehrsanlagen, Beleuchtung und Leitungstiefbau) und die Begrünung durch Bäume an der Bahnhofstraße verantwortlich. In deren Auftrag wird ebenfalls die rückseitige Fassade des Fachmarktzentrums mit Rankgehölzen begrünt.

