Beim Rückwärtsfahren anderen Verkehrsteilnehmer übersehen

Eine 19-jährige Autofahrerin übersah beim Rückwärtsfahren den Pkw einer 54-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei fuhr die junge Frau am Montagnachmittag rückwärts aus einer Parklücke in der Friedrich-Engels-Straße in Bad Salzungen.

Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 54-jährigen Frau, die aus der Burgseestraße kam. Beide Auto wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Von den Fahrerinnen wurde niemand verletzt.

