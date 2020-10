Beim Stadtradeln in Eisenach fahren die Teams einmal um die Welt und darüber hinaus

Beteiligte der Radfahr-Teams aber auch Sieger in den Einzelwertungen im Gruppenbild. Peter Schütz (vorn mittig) übergab auch die Stellungnahme seines Radverbandes ADFC zum aktuellen Verkehrsentwicklungsplanentwurf an die Oberbürgermeisterin Katja Wolf (links hinter ihm).

Die erreichten knapp 52.000 Kilometer dürften nicht nur am guten Wetter gelegen haben, frohlockte Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) bei der Auszeichnung der fleißigsten Stadtradler in diesem Jahr vor dem Rathaus. Die Teilnehmer konnten im Vergleich zum Vorjahr ihre Radkilometerzahl verdoppeln. Vom 2. bis 22. September hatte sich die Wartburgstadt zum vierten Mal an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses beteiligt. Insgesamt legten 205 Radelnde und fünf Mitglieder des Kommunalparlamentes 51.984 Kilometer zurück. Das ist entspricht einmal um die Welt am Äquator entlang und noch darüber hinaus. Dabei seien statt Autofahren 7642 Kilogramm Kohlenstoffdioxid vermieden worden, meinte Wolf und entlockte mit dieser Zahl auch Anwesenden manches Staunen. „Ich bin stolz auf unsere Stadtradler. Das ist ein sensationelles Ergebnis“, lobte sie. Und ein voller Erfolg für die Stadt. Deutschlandweit habe man Platz 596 belegt und somit über 1000 Kommunen hinter sich gelassen.