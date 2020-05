Beistand für die vom Brand betroffene Familie aus Hastrungsfeld

Die Landtagsabgeordnete Anja Müller (LInke) aus Leimbach (links), übergab in ihrer Funktion als Vorsitzende des Petitionsausschusses in Hastrungsfeld an Reiner Hemmerle, Ehefrau Stela (2. und 3. von links) sowie an Tino Merbach (rechts) die Summe aus dem Härtefallfonds. Zu den betroffenen Nachbarn des schweren Brandes Mitte Februar gehören auch Reinhold und Mario Böse.