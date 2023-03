Der frühere Bundestagsfraktionschef der Linke, Gregor Gysi, spricht am Sonntag in Bad Salzungen.

Benefizkonzert und Gregor Gysi in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Gregor Gysi ist am Sonntag, 19. März, Hauptredner einer Benefizaktion in Bad Salzungen.

Das lokale Bündnis „Für soziale Gerechtigkeit“ lädt für Sonntag, 19. März, 15 Uhr, zu einer Benefizaktion auf den Parkplatz gegenüber des Bahnhofs Bad Salzungen. Einnahmen und Spenden kommen laut Veranstalter Menschen aus der Region zugute, die in finanzielle Notlage geraten sind. Hauptredner ist Bundestagsabgeordneter Gregor Gysi (Linke).

Bisher konnte acht Familien/Einzelpersonen aus dem Wartburgkreis geholfen werden.

In der Kutscherstube werde Kaffee und Kuchen angeboten. Die Einnahmen dort gehen an die Salzunger Tafel. Die Band „Bahnhofsmusik“ spielt in der Kutscherstube Cover-Musik, während Sängerin Sandra Kniß auf dem Platz mit Schlagern unterhalte. Mit Ständen sind einige Vereine präsent.