Bergbaugeschichte wird für Nachwelt gesichert

Um die Reste des ehemaligen Brennhauses am früheren Gips-Steinbruch in Kittelsthal vollständig zu sichern, etwa ein Dach zu errichten, reichte das Geld im Vorjahr nicht mehr. Für dieses Jahr hat der Geo Park Inselsberg – Drei Gleichen als Dachorganisation der Geo Park-Wanderrouten wieder Fördergeld beantragt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Ruhla soll das Werk vollendet und somit ein historisches Dokument der Abbauzeit erhalten werden.

Goethe besuchte Kittelsthaler Gips-Steinbruch

Der Abbau von Gips in Kittelsthal ist aus Sicht von Ortschronistin Adelheid Schulze einer der Gründe dafür, dass sich hier Menschen überhaupt ansiedelten und aus Mosbach herüber kamen. In einer Quelle wird der Beginn des Gipsbruches in das Jahr 1760 datiert. Schulze sieht den Beginn des Abbaus des sogenannten Kittelsthaler Marmors jedoch deutlich früher.

Der gebrochene Gips wurde hauptsächlich zum Kalkbrennen verwendet. Geheimrat Goethe persönlich war wenigstens zweimal vor Ort, zuletzt 1784, um sich vom Abbau zu überzeugen. Das Weimarer Schloss Belverdere wurde damit ausgebessert. Die Kalkmühle wurde mit Pferden und nach dem Zweiten Weltkrieg mit Dieselmotor angetrieben.

Kalkbrennen als Lebensgrundlage

Neben Ackerbau und Waldwirtschaft war die Kalkbrennerei eine der Erwerbsquellen des Ortes. Konkrete Aufzeichnungen darüber existieren jedoch nicht. Wenn die Kalkmüller brannten, war das Feuer sogar vom Turm der Wartburg zu sehen, was die dortige Feuerwache veranlasste, die Gipsbruchbesitzer aufzufordern, das mächtige Feuer jeweils vorher anzuzeigen, weiß die Ortschronistin.

Bis in die spätern 1950er Jahre wurde der immer in Privathand befindliche Gipsbruch betrieben. 1968 wurden nochmals einige Blöcke für die Rekonstruktion des Schlosses Belvedere gewonnen.

Natur erobert sich das Gelände zurück

Im Bereich des Gipsbruches bildete sich inzwischen eine artenreiche Orchideenfauna. Ein aperiodischer See und ein Teil der Orchideenpopulation war durch die Unsitte, Müll in aufgelassene Steinbrüche zu füllen, vernichtet worden, heißt es in einer Chronik. Noch zu DDR-Zeiten befand sich am Kalkbruch ein kleines Erholungszentrum mit Gaststätte und Freilichtbühne. In dieser Zeit entstanden auch Bungalows im Umfeld, die ob ihrer Lage heute mitunter abenteuerlich erscheinen.