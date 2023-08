Bergmannstag in Bleicherode

Bleicherode. Thüringer Bergleute treffen sich in Nordthüringen.

Der 5. Bergmannstag des Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine Thüringens findet vom 25. bis 27. August in Bleicherode statt. Neben dem Bergmannstreffen, dem Zapfenstreich und dem Berggottesdienst feiert die Landgemeinde zudem das 27-jährige Bestehen des Bergmannsverein „Glückauf“ Bleicherode.

Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) nimmt an der Eröffnung am Samstag teil. „Thüringen lebt von und mit natürlichen Ressourcen. Das meint auch den Grund und Boden. Ihn zu schützen, ist unsere Aufgabe. So steht es in der Verfassung“, sagt Pommer. Am Sonntag gibt es um 13.30 Uhr eine Bergparade durch Bleicherode zum Festplatz in der Uthemannstraße.