Zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ entführt eine kleine Serie in die Zeit der Jahre 1989 und 1990 zurück. Unser Autor Bernd Jeschonnek erinnert mit Dr. Gerhard Friedrich Hasse an einen der bedeutenden Eisenacher Protagonisten der Wendezeit: Ein Arzt wird Revolutionär. Hier der 2. Teil.

Mitte September 1989 nahm der Arzt Dr. Gerhard Friedrich Hasse an der Synode der Evangelischen Kirche im Haus Hainstein teil. Sie forderte grundlegende Menschenrechte und freie Wahlen ein. Und sie rief die Menschen auf, sich gegen die Missstände in der DDR aufzulehnen. Die Evangelische Kirche löste die Friedensgebete aus, aus denen sich die stärkste Bewegung der Bevölkerung gegen das SED-Regime entwickelte.

Von der Synode inspiriert, fuhr Hasse mit der Journalistin Margot Friedrich am 1. Oktober in der Absicht nach Berlin, zusammen mit Regimegegnern wie den Pfarrern Rainer Eppelmann und Friedrich Schorlemmer die Gründung der Bürgerinitiative „Demokratischer Aufbruch (DA)“ voranzutreiben. Nachdem die Polizei die Versammlung jedoch verhindert hatte und Hasse nach Eisenach zurückgekehrt war, begab er sich zum Chef der Stasi, wo er sich voller Zorn über die Willkür des Staates beschwerte. „Es waren diese Dinge in Berlin der Auslöser“, erzählte er später, „mich selbst einzuschalten ... auch auf der politischen Ebene, weil ich mich angesprochen fühlte und (mich) auch (in) gewisser Weise berufen fühlte.“

Fortan gehörte Hasse zu denen, die in Eisenach die Revolution vorantrieben. Immer wieder rief er jedoch auf, sich der Anwendung von Gewalt in den Weg zu stellen und auf die Kraft des Wortes zu vertrauen. In den Monaten, in denen er sich an vorderer Stelle an der Revolution beteiligte, ging er, der immerhin noch ein Krankenhaus zu leiten hatte, an seine physischen Grenzen.

Ein Kerzenmeer in der Karl-Marx-Straße im November 1989 Foto: Ulrich Kneise

Im Verlauf des ersten Friedensgottesdienstes, an dem am 10. Oktober in der völlig überfüllten Paul-Gerhard-Kirche an die 500, überwiegend junge Männer und Frauen teilnahmen, stellten Hasse und Margot Friedrich das Programm des „Demokratischen Aufbruchs“ vor. Am 26. Oktober zog dann, wie Margot Friedrich in ihrem Tagebuch „Eine Revolution nach Feierabend“ festgehalten hat, „ein regelrechter Menschenstrom ... den Hügel zum Falkhaus hinauf“, um in Eisenach die erste Ortsgruppe des „Demokratischen Aufbruchs“ zu gründen. Hasse wurde zum Vorsitzenden bestimmt.

Der „Demokratische Aufbruch“ war einer jener Bürgerinitiativen, die die Allmacht der SED brechen und in der DDR ein pluralistisch ausgerichtetes Gemeinwesen errichten wollten, das grundlegende Menschenrechte achten und demokratischen Grundsätzen folgen würde. Unter den 200 Delegierten, die am 29. Oktober in Berlin den „Demokratischen Aufbruch“ gründeten, befand sich auch der Arzt aus Eisenach.

Am ersten „Runden Tisch“in der DDR

Hasse zählte ebenfalls zu denen, die seit dem 19. Oktober mit Vertretern der damaligen Staatsmacht in Eisenach den ersten „Runden Tisch“ in der DDR bildeten, um in der Stadt grundlegende Veränderungen zu erzwingen. Ebenso spielte er in den Friedensgebeten, die vom 16. Oktober an in der Georgenkirche stattfanden und Tausende von Menschen in ihren Bann zogen, eine herausragende Rolle.

Gleich vielen anderen Eisenachern zog Hasse Montag für Montag nach den Friedensgebeten zu den Häusern der Staatssicherheit, der Kreisleitung der SED, dem Polizeihauptquartier, zum Rathaus und zur Kreisverwaltung, um der Forderung nach Veränderung Ausdruck zu verleihen. Mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ forderten die Demonstranten, der SED die Macht zu entreißen und freie Wahlen zuzulassen.

An führender Stelle beteiligte sich Hasse an der Arbeit des Bürgerkomitees. Dieses Gremium versuchte nicht nur die Marktwirtschaft einzuführen, den Verfall der Stadt aufzuhalten und Demokratisierungsprozesse voranzutreiben. Es setzte zugleich alles daran, die Strukturen der Stasi aufzudecken, sie zu zerschlagen und deren Mitarbeiter zu entwaffnen. Die Bürgerkomitees, die überall in der DDR gebildet wurden, handelten in einer Zeit, in der sich die SED an die neue Situation anzupassen suchte, um sich an der Macht zu halten, in der sich deren Funktionäre als Demokraten gerierten, um bestimmenden Einfluss auf den Lauf der Ereignisse zu behalten – vergebens.