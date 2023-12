Berufliche Weiterbildung im Wartburgkreis

Eisenach Volkshochschule in Eisenach bietet noch freie Plätze an

„Gut ausgebildete Fachkräfte sind auch im Wartburgkreis essenziell wichtig, um den Standort langfristig zu sichern“, befindet Wolfgang Gold, Vorsitzender der Geschäftsführung der hiesigen Arbeitsagentur. „Unsere ‚Berufsberatung für Erwachsene‘ bietet dazu in einer lebensnahen Kooperation von VHS und Agentur für Arbeit ein großes Spektrum an modernen Bildungsangeboten an.“

Die Workshop-Reihe wird im neuen Jahr von der VHS in Eisenach fortgesetzt. Am Donnerstag, 11. Januar 2024, lautet das Thema „Technologischer Wandel – Wie sieht mein Job in Zukunft aus?“. Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Dekarbonisierung, dies sind nur einige der Trends, die schon heute die herkömmlichen Berufsbilder verändern. Teilnehmer erfahren, welches Veränderungspotential ihr Beruf in sich birgt und auf welche Kompetenzen es künftig ankommt.

Am Donnerstag, 25. Januar 2024, geht es schließlich um „Bewerbung im digitalen Zeitalter – Wie überzeuge ich online?“. Wie sollte eine Online-Bewerbung gestaltet sein? Wie tritt man überzeugend im Videocall auf? Wie kann man mithilfe der digitalen Medien erfolgreich für sich werben? All diese Fragen werden im Workshop mit Dozentin Kerstin Bracke angesprochen.

Beide Workshops finden jeweils von 18 bis 20 Uhr in den Räumen der VHS Wartburgkreis in Eisenach, Schmelzerstraße 19, statt. Anmeldungen sind möglich unter: vhs-wartburgkreis.de/programm/arbeit-und-beruf-it.