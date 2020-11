Blick in die Friedensstraße in Eisenach am Bahndamm mit der ICE-Strecke nach Erfurt. Die Einbahnstraße am Eisenbahndamm wurde jetzt auf ganzer Länge vom Abzweig Langensalzaer Straße bis zur Einmündung Weimarische Straße/ Gothaer Straße zur Tempo-30-Zone gemacht.