Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besitzer und Nachbarschaft in Neukirchen vermissen zutraulichen Kater

Seine Zutraulichkeit könnte einem jungen Kater zum Verhängnis geworden sein. Seit letzten Donnerstag wird er schmerzlich in Neukirchen vermisst. Er hört auf den Namen Jon Schnee, benannt nach einer Hauptfigur der Serie „Games of Thrones“. Der Name passt, schließlich hat der Vierbeiner ein komplett weißes Fell. Jon Schnee gehört Familie Plodeck, sie wohnen im Schulgartenweg 29. Mit gut zwölf Wochen zog Jon Schnee von Hessen hierher um. Den Namen hatte er bereits von seiner Vorbesitzerin. „Irgendwie passte er, so haben wir ihn weiter so gerufen“, erinnert sich Besitzer Rüdiger Plodeck. Das Tier höre auf diesen Namen. Oft sei Jon Schnee sogar wie ein Hund mit spazieren gegangen. Von seinem Zuhause am Schulgartenweg ist der Kater am 7. Mai etwa gegen 11 Uhr verschwunden. „Er ist sehr zutraulich und auch in der Nachbarschaft sehr beliebt gewesen. Offenbar ist ihm seine Zutraulichkeit zum Verhängnis geworden, denn er kletterte auch gerne in fremden Autos herum“, berichtet Plodeck. Der Besitzer hofft, dass sein Kater vielleicht in ein fremdes Auto geklettert ist und nun bei jemand als Fundtier lebt. Der Kater, erzählt sein Besitzer, ist kastriert, trägt ein weißes Zeckenhalsband mit einem Magnetanhänger für die Katzenklappe.

Gjoefs l÷oofo tjdi qfs Iboez voufs Ufmfgpo; 1262067 46 66 64 nfmefo- Ifss Qmpefdl xýsef efo Lbufs obuýsmjdi bcipmfo/ tnc