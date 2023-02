Betrunkener 70-Jähriger fährt im Wartburgkreis gegen entgegenkommendes Auto

Völkershausen. Im Wartburgkreis sind zwei Autos frontal zusammengeprallt. Ein 70-Jähriger war in den Gegenverkehr gerast, das entgegenkommende Fahrzeug war daraufhin in den Graben geschleudert worden.

Ein 70-Jähriger war Donnerstagnachmittag mit seinem Ford von Seidingstadt in Richtung Völkershausen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 37-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Graben geschleudert, kam zurück auf die Straße, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Beide Autofahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei stellte bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von über 1 Promille fest. Ihm wurde Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt.

