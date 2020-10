Betrunkener Autofahrer fällt Baum und hinterlässt 11.000 Euro Schaden

Die Polizei in Gerstungen hatte es am Samstag mit einem betrunkenen Autofahrer zu tun, der hohen Sachschaden hinterlassen hat. (Symbol)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstag in Gerstungen ein 36-Jähriger mit seinem Auto die Wilhelmstraße in Richtung Neustädt entlang. Hier kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum, der in der Folge entwurzelt wurde und fuhr schließlich gegen einen betonierten Torpfosten von einem Privatgrundstück, wo das Auto auch zum Stehen kam.

Der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die verursachte Höhe wird von der Polizei auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Der Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Er bekam eine Anzeige, es wurde Blut von ihm entnommen und sein Führerschein sichergestellt.