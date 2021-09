Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall - Motorroller vor Wohnblock gestohlen

Das sind die Meldungen der Polizei für Eisenach.

Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall

Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem E-Bike Freitagabend gegen 22.45 Uhr auf der Straße Am Ofenstein in Eisenach in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße. Auf dieser Strecke lief ein 16-jähriger Fußgänger, der wahrscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Straße stolperte. Der Radfahrer musste ausweichen, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim betrunkenen Jugendlichen ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den 16-Jährigen eingeleitet.

Kraftrad vor Wohnblock gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Donnerstag, 2. September, 17 Uhr, und Freitag, 3. September, 12.30 Uhr, ein schwarz-graues Leichtkraftrad der Marke 'Taizhou Zhougneng', welches gesichert vor einem Wohnblock in der Eisenacher Mosewaldstraße geparkt war. Auf dem Heckgepäckträger des gestohlenen Zweirads befand sich eine schwarze Kunststoffbox, in der sich ein schwarzer Motorradhelm befand. Das Fahrzeug mit Helm hat einen Wert von über 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht Zeugenunter der Bezugsnummer 0204581/2021 und der Telefonnummer 03691 - 241124).

Parkender Pkw beschädigt

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht in Eisenach einen silbernen Renault Twingo, welcher am Fahrbahnrand der Karolinenstraße parkte. Der oder die Täter zerstörten den linken Außenspiegel und verursachten einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugenunter der Bezugsnummer 0205019/2021 und der Telefonnummer 03691-261124.

