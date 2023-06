Ein Atemalkoholtest zeigte 1,1 Promille an (Symbolfoto).

Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich in Ruhla schwer

Ruhla. Bei einem Fahrradunfall ist ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Er hatte Alkohol getrunken, bevor er aufs Rad stieg.

Ein 59-jähriger Radfahrer ist Freitagabend gegen 23.50 Uhr in Ruhla (Wartburgkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Karolinenstraße in Richtung Carl-Gareis-Straße unterwegs.

Er wollte abbiegen und stürzte dabei, nach aktuellem Stand war niemand anderes in den Unfall verwickelt.

Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Ein Atemalkoholtest mit dem 59-Jährigen ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

