Betrunkener schiebt bei Unfall in Dankmarshausen Auto in Gegenverkehr

Dankmarshausen. Ein 52-Jähriger krachte in Dankmarshausen in einen vor ihm fahrenden Pkw. Der geriet durch den Aufprall in den Gegenverkehr.

Relativ glimpflich ist ein Doppelunfall am Donnerstagnachmittag in Dankmarshausen ausgegangen. Laut Polizei kollidierte dabei zunächst ein Mercedes gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 2117 in Richtung Dippach mit einem vor ihm fahrenden Skoda. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde der 47 Jahre alte Skoda-Fahrer in den Gegenverkehr geschoben.

Unfallverursacher hat mehr als zwei Promille

Dort konnte eine 58-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie knallte in den Skoda. Verletzt wurde bei alldem niemand. Noch vor Ort ermittelte die Polizei die mutmaßliche Unfallursache. Denn bei dem 52-jährigen Mercedes-Fahrer, der den Crash verursacht hatte, maßen die Beamten einen Atem-Alkoholwert von mehr als zwei Promille.

Sie stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Sachschaden ist beträchtlich: Er liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 30.000 Euro.