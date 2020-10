Bewegende Feierstunde auf dem Heldrastein

Natürlich war auch zum Feiertag ein schlüssiges Hygienekonzept auf dem Gipfel gefragt, für dessen Umsetzung die Treffurter Feuerwehr gemeinsam mit der IG Heldrastein sorgte. Mit Bussen und zu Fuß waren viele Gäste heraufgekommen, ließen sich registrieren und wollten an der Freude dieses Tages teilhaben, die von allen Rednern in den Fokus gerückt worden war. Ganz pragmatisch hatte zur Begrüßung aber Ludwig Weller, der Vorsitzende der IG Heldrastein das Zusammenwachsen der Deutschen beschrieben, der aus Nordrhein-Westfalen kommend seine Frau aus Thüringen in Hessen kennengelernt hatte und mit ihr seit 30 Jahren glücklich zusammenlebt.

Der ehemalige Eisenacher Landrat Martin Kaspari sprach als Festredner. Foto: Rüdiger Schwanz Dann bat Moderatorin Ute Walther den mit dem Ehrentitel „Engel vom Heldrastein“ versehenen ehemaligen Eisenacher Landrat Martin Kaspari ans Mikrofon, der als Festredner emotional berührende Geschichten aus seinem eigenen Leben erzählte. „Ich blicke nicht zurück im Hass, aber im Zorn“, sagte Kaspari und endete mit einem Zitat von Wolf Biermann. Heute sei zwar auch nicht alles in Ordnung, aber wir sollten uns freuen, dass wir diesen Tag zusammen feiern können. Das war auch die Meinung von Ministerin Anja Siegesmund (Grüne), die den Thüringer Ministerpräsidenten vertrat. Sie erfülle der Tag mit Dankbarkeit, aber auch mit Stolz auf das Geschaffene. Für andere Redner wie den Hessischen Europastaatssekretär Mark Weinmeister oder Vizelandrat Rainer Wallmann war die Wiedervereinigung das prägendste Ereignis ihres Lebens. Weinmeister zollte den Menschen in den ostdeutschen Bundesländern einen Riesenrespekt für ihre Leistung, während für Wallmann Ost und West nur auf dem Kompass Gegensätze sein dürften und gesellschaftlich alle zusammengehören. Treffurts Pfarrer Torsten Schneider relativierte indes vieles mit dem biblischen Blick auf die Welt und schätzt ein, dass wir heute weit weg sind von einer globalen gerechteren Welt. Der Traum von der Bewahrung der Schöpfung im gemeinsamen Miteinander lebe aber weiter. Die herzliche Gratulation zum 30. Geburtstag an alle richtete Landrat Reinhard Krebs, der aber auch mahnte und an Walter Lübke erinnerte , der vor fünf Jahren noch Gast der Feier hier auf dem Heldrastein war. Dem ermordeten Regierungspräsidenten war, wie allen Opfern der deutschen Teilung, am Ende auch eine Schweigeminute gewidmet. Der Dank von Ute Walther ging zum Schluss noch einmal an die vier organisierenden Bürgermeister Michael Reinz (Treffurt), Wilhelm Gebhard (Wanfried), Thomas Mäurer (Weißenborn) und Mario Hartmann (Ringgau), die mit der IG Heldrastein eine würdevolle Feier gestaltet hatten. Die Bürgermeister selbst ließen noch einmal kurz ihren persönlichen Blick auf die damalige Grenzöffnung und die Erinnerung daran Revue passieren. Ein lautstarkes Summen zur Nationalhymne der Original Heldrastein Musikanten rundete schließlich die Feierstunde ab und ließ glückliche Einheitsmenschen zurück. Überhaupt hatten die Musikanten das Fest zuvor schon mit dem Marsch „Musik, Musik“, „Freiheit, die ich meine“ und dem Choral „Großer Gott“ wunderbar begleitet.