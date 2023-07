Bewerbungen aus dem Wartburgkreis für die Thüringer Ortsmeisterschaft erbeten

Lustige Wettbewerbe gehören zur Ortsmeisterschaft, die von der Funke Medien Gruppe veranstaltet wird. Das Foto ist im vorigen Jahr in Arnstadt entstanden.

Wartburgkreis. Unsere Zeitung sucht den Thüringer Ortsmeister. Dörfer, Städte oder Stadtteile aus dem Wartburgkreis sollten sich noch bis 23. Juli bewerben.

Sprötau, Römhild oder Hohenstein sind bereits mit von der Partie, ebenso Gangloffsömmern, Günthersleben/Wechmar oder Triptis. Insgesamt 14 Gemeinden und Städte haben sich bisher für die Thüringer Ortsmeisterschaft angemeldet, die von unserer Zeitung ausgerichtet wird. Aus dem Wartburgkreis ist bisher noch kein Ort dabei. Das sollte sich möglichst noch ändern. Denn zu gewinnen gibt es Preisgelder, die für gemeinnützige Projekte eingesetzt werden können.

Jeder Einwohner oder jeder Verein kann sein Dorf, seine Stadt oder seinen Stadtteil noch bis zum 23. Juli auf unserer Aktionsseite anmelden. Dort sind zwei Fragen zu beantworten, um den Ort vorzustellen, was ihn so lebenswert macht und wofür das zu gewinnende Preisgeld verwendet werden soll. Die besten zehn Bewerbungen aus ganz Thüringen schaffen es in das Publikumsvoting, bei dem die fünf Startplätze für das Finale vergeben werden.

Bei den Wettkämpfen in den Kommunen ab Ende August, am „Heißen Draht“, beim Rodeo oder beim Bungee-Run, sammeln die stärksten, geschicktesten, klügsten und geduldigsten Vertreter der Gemeinden wichtige Punkte für ihren Ort. Denn neben dem heißbegehrten Pokal gibt es 5000 Euro für gemeinnützige Projekte zu gewinnen. Der Erstplatzierte erhält 5000 Euro, für den Zweitplatzierten gibt es 3000 Euro, für den dritten Platz sind es 2000 Euro. Die letzten beiden Finalisten bekommen jeweils 1000 Euro.

An den fünf Finaltagen wird außerdem ein Ortsfest mit jeder Menge Spaß und Unterhaltung ausgerichtet. Die fünf Vorjahresfinalisten schwärmen noch heute von dem Ereignis, hat es doch die Menschen im Ort wieder näher zusammen gebracht und den Zusammenhalt untereinander gestärkt.

Hier geht es zur Anmeldung: www.thueringer-allgemeine.de/ortsmeister oder www.tlz.de/ortsmeister