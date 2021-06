Pfarrer Christoph Ifland spricht in der Georgenkirche.

Bibelverkostung in Eisenach

Eisenach. Pfarrer Ifland spricht in der Georgenkirche.

Am Sonntag, 27. Juni, um 10 Uhr, wird Christoph Ifland Gastgeber bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Er war Gemeindepfarrer im Bereich Neuenhof und ist seit vielen Jahren Schulpfarrer am Martin-Luther-Gymnasium.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen die Texte vom Ährenausraufen und von einer Heilung am Sabbat. Der Sabbat ist im Judentum der siebte Wochentag, ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. In Jesu Worten geht es um den rechten Umgang mit dem Gebot der Sabbatheiligung. Christen haben Jesu Worte immer auch bezogen auf den Umgang mit der Heiligung des Sonntages. Dahinter steht auch die Frage nach dem lebensdienlichen Rhythmus von Arbeiten und Entspannen.

Im Gottesdienst wird die Telemann-Kantate „Erwäg, o Mensch“ erklingen. Die Kantate wird im Rahmen der 20. Eisenacher Telemanntage aufgeführt. Anlässlich des 254. Todestages von Georg Philipp Telemann findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Ehrung am Telemann-Obelisk statt, der seit der Sanierung des Georg-Philipp-Telemann-Platzes seinen Standort unmittelbar vor der Hauptpost gefunden hat.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am 28. Juni um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.