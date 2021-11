Bibelverkostung mit Schülern in Eisenacher Georgenkirche

Das Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach. Schüler und Schulpfarrer Christoph Ifland gestalten am Buß- und Bettag einen Gottesdienst.

Eisenach. In der Predigtreihe Bibelverkostung in Eisenach gestalten Gymnasiasten am Buß- und Bettag den Gottesdienst in der Georgenkirche

Am Buß- und Bettag, am Mittwoch, 17. November, um 10 Uhr, werden Schüler aus dem evangelischen Martin-Luther-Gymnasium Eisenach zusammen mit Schulpfarrer Christoph Ifland Gastgeber bei der nächsten Bibelverkostung in der Eisenacher Georgenkirche sein. Die Bibelverkostung ist eine Predigtreihe, die normalerweise immer sonntags stattfindet.

Schon seit mehreren Jahren gestalten Schülergruppen aus dem Luther-Gymnasium die Gottesdienste am Buß- und Bettag, der ja jeweils ein Mittwoch und seit einigen Jahren auch immer Schultag ist. Auf spannende Weise gelingt es den jungen Leuten immer wieder, den Inhalt dieses besonderen Tages zum Klingen zu bringen. In diesem Gottesdienst werden die Schüler zusammen mit Ifland dem Geschmack eines Bibelwortes aus dem Lukasevangelium nachspüren, in dem davon zu hören ist, wie leicht einer meint, besser zu sein als der andere, und wie realistisch Gott uns Menschen sieht.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.