Biber haben in Gerstungen eine Heimat

Rohre werden in den Biberdamm an der Elte eingesetzt. Sie übernehmen die Funktion einer Drainage. Die Bauarbeiten sind aufwändig, neben einem Bagger kommt auch ein Boot zum Einsatz.

Gerstungen / Untersuhl Gemeinde finanziert den Bau von Drainagen in Biberdämmen an der Elte und am Rhedengraben

Abgenagte Sträucher und zwei stattliche Dämme kündeten davon, dass sich wieder Biber an der Elte zwischen Oberellen und Unterellen, Ortsteile der Gemeinde Gerstungen im Wartburgkreis, angesiedelt haben. Im letzten Jahr hatte jemand deren Bauwerke mutwillig zerstört (unsere Zeitung berichtete). Naturschützer befürchteten bereits, dass sich die Nager auf Nimmerwiedersehen verzogen haben. Doch dann war ab Jahresmitte wieder Bautätigkeit zu erkennen.

Diese hatte jedoch zur Folge, dass landwirtschaftliche Flächen drohten zu überschwemmen und nicht mehr nutzbar zu sein. „Anfang Dezember hatte die Elte, die sonst schmal und beschaulich ist, in einigen Bereichen eine Uferbreite von über fünf Metern“, beschreibt Thomas Hennicke, Leiter des Bauamts, wie sich die Situation zuspitzte. Bei einem weiteren Anstieg drohe das Flüsschen überzulaufen. Auf den bestellten Äckern zwischen Sandweg und Elte sei großer Schaden entstanden. Doch zügig sind Lösungen in Zusammenarbeit mit der Eltetal Agrar GmbH, dem Gewässerverband Hörsel-Nesse, der Unteren Naturschutzbehörde und der Gemeinde Gerstungen gesucht worden.

Wasser wird über Rohre abgeleitet

Biberberater Thorsten Königsfeld aus Neustadt/Orla wurde eingeschaltet. Er hat empfohlen, die Dämme mit einer Drainage zu versehen. Dabei werden Rohre durch den vorhandenen Biberdamm geführt. Sie leiten das Wasser schneller aus dem angestauten Bereich durch das Dammbauwerk ab. Die Rohre dürfen aber nicht zu tief eingebaut werden, da der Biber mindestens eine Tiefe von einem Meter braucht. Außerdem würde die Gefahr bestehen, dass unterhalb der Wasseroberfläche liegende Eingänge zum Biberbau durch einen niedrigeren Wasserstand freigelegt würden.

Berücksichtigt wurden außerdem Starkregen und die durchschnittliche Durchflussmenge der Elte von 630 Litern Wasser pro Sekunde. Die Fachleute entschieden sich, drei so genannte KG-Rohre mit einem Durchmesser von jeweils 40 Zentimetern in jeden der zwei Dämme an der Elte einzusetzen. Neben einem Bagger war bei den Arbeiten ein Boot im Einsatz. Erreicht wird jetzt eine Durchflussgeschwindigkeit von etwa 1500 Litern pro Sekunde. „Ein zukünftiges Überschwemmen der Äcker wird dadurch eher unwahrscheinlich“, schätzt der Bauamtsleiter ein.

Biberberater auch in Obersuhl aktiv

Damit die Biber in ihrem Baueifer die Rohre nicht verstopfen, sind an den Enden noch Käfige installiert worden. Ein weiteres Biberpaar hat seine neue Heimat am Rhedengraben bei Obersuhl. Sein Bauwerk drohte bereits Teile der Ortslage zu überschwemmen. Auch dort wurde eine Drainage in den Biberdamm eingebaut, durch Mitarbeiter des Bauhofs Gerstungen und mit Unterstützung von Biberberater Bernd Sauer aus Obersuhl. „Wenn alle Beteiligten zügig reagieren und Verständnis für die jeweiligen Interessen aufbringen, lässt sich eine Lösung finden“, ist Thomas Hennicke überzeugt.

Über 400 Jahre war der Biber aus Thüringen verschwunden. In den letzten Jahren ist er dauerhaft zurück und breitet sich langsam, aber stetig aus. Der Europäische Biber ist eine geschützte Tierart.