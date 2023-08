Bei den Veranstaltungen in der Stadtbibliothek stehen Angebote für Kinder stets hoch im Kurs.

Bibliotheksfest in Eisenach: Naturschutz steht im Mittelpunkt

Eisenach. Stadtbibliothek Eisenach feiert am 2. September mit Gästen und lädt ein.

Zu ihrem jährlichen Bibliotheksfest lädt die Stadtbibliothek Eisenach alle Interessierten am Samstag, 2. September, von 10 bis 16 Uhr ein. Das Fest steht diesmal unter dem Motto „NATU(E)Rlich Bibliothek“. Zahlreiche Angebote beschäftigen sich mit Themen des Natur- und Umweltschutzes, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auf dem Programm stehen neben Medienausleihe, Medienflohmarkt sowie Kaffee- und Kuchenbasar die Präsentation zahlreicher Bücher zum Thema Natur- und Umweltschutz. Um 10.30 Uhr lädt Renate Erdmann alle Kinder ab 4 Jahren zum Kamishibai-Erzähltheater ein. Diesmal unter dem Titel „Wie wir Plastik sparen und Müll reduzieren“.

Außerdem hat die Bibliothek Partner eingeladen: So können im Recycling-Mobil der Save Nature Group Kinder Plastik recyceln und Lineale herstellen. Die Besucher erfahren mehr über die Thüringer Kuppenrhön und das Hirschkäferprojekt, die von den Landschaftspflegeverbänden Thüringer Rhön und Eichsfeld-Hainich-Werratal vorgestellt werden.

In der Bibliothek können Kinder an einem Naturschutzparcours ihr Wissen testen, an einem Glücksrad ihr Glück versuchen und kleine Präsente gewinnen. Gegen 14 Uhr bereichert der Fanfarenzug der Wartburgstadt Eisenach mit seinem Auftritt das Bibliotheksfest.