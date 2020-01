Samstagsöffnung in der Stadtbibliothek mit Renate Erdmann.

Bibo öffnet ihre Pforten

Am Samstag, 1. Februar, ist die Stadtbibliothek Eisenach wie gewohnt von 10 bis 12 Uhr geöffnet und bietet auch wieder das beliebte Erzähltheater für Kinder im Vor- und Grundschulalter, teilt Bibliotheks-Chefin Annette Brunner mit. Diesmal erzählt Renate Erdmann von ganz besonderen Bauleuten. „Wir bauen eine Turmhausbrücke“, so die Geschichte am Samstag. Das Erzähltheater beginnt um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es können wie gewohnt Medien ausgeliehen oder zurückgegeben werden. Auch Neuanmeldungen sind natürlich möglich.

Alle Termine sind auch auf der Homepage der Stadtbibliothek Eisenach zu finden unter https://eisenach.bibliotheca-open.de