Bienen-Wiese am Eisenacher Karlsplatz

Passanten wundern sich, warum die einst so gut gepflegte Rabatte auf dem Eisenacher Karlsplatz den Eindruck eines verwilderten Gartens macht. Auf Anfrage unserer Zeitung war aus dem Rathaus zu erfahren, dass es sich um Blühstreifen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten handelt. Weitere solche Refugien finden sich in der Mühlhäuser Straße oder in der Wartburgallee nahe des Kunstpavillons und an der Einmündung zur Reuter-Wagner-Villa. Auch in der Langensalzaer Straße, in der Nicolaus-Otto-Straße und in der Ernst-Thälmann-Straße seien solche Blühstreifen angelegt worden. Ein weiterer sei am Westplatz vorgesehen.