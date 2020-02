Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bitte um einen Kompromiss

Wer in den vergangenen Tagen mal so ein wenig in die Flüsschen, Flüsse und Bäche geschaut hat, den mag überraschen, wie schnell die schon wieder sehr gut gefüllt daher kommen. Der Regen, auch in seiner dauerhaften Form über das Wochenende, zeigt deutliche Wirkung.

Für mich immer so ein Gradmesser (weil auf meiner täglich Einflugschneise in die Redaktion), ist ein Brückchen am Ortseingang Thal. Da ist die Stelle, wo die Ruhlaer Feuerwehr immer als eine der ersten Hand anlegen muss, wenn es mal wieder heftig von oben kommt. Da sammelt sich der Unrat aus dem Fluss – von kleineren Ästen bis zu blauen Säcken – sehr schnell und lässt den vereinigten Erbstrom über seine Ufer treten. Bislang ist da aber noch Luft zwischen oberer Wasserlinie und dem Brückchen. Also noch Entspannung und es ist ja gut für die Umwelt Aber wer dann von den Meteorologen hört, dass es eigentlich in dieser Weise für noch mehrere Wochen am Stück weiterregnen müsste, um die in den vergangenen zwei Sommern entstanden Flüssigkeitsdefizite in den tieferen Schichten der Erde auszugleichen, ist vermutlich weniger begeistert. Kompromiss: Tagsüber trocken und warm, nachts Dauerregen und kühler. Mal sehen, ob der Wettergott sich darauf einlässt.