Blasmusik erklingt im Kulturhaus Creuzburg

Creuzburg Berthold Schick gibt sich mit seiner „Allgäu 6“ am 27. Januar 2024 im Klostergarten die Ehre

Berthold Schick tritt mit seiner Kapelle „Allgäu 6“ im Kulturhaus Creuzburg auf. Der Star der böhmischen Blasmusik gastiert dort am Samstag, 27. Januar 2024, 18 Uhr. Er habe an diesem Abend alle Hits im Gepäck wie „Späte Liebe“, „Südböhmische Polka“, „Der Strohwitwer“, „Goldene Trompeten“ oder „Alphornliebe“, heißt es in der Ankündigung. Passend dazu habe er sein Alphorn dabei und werde auch darauf spielen. Die einzelnen Solisten von „Allgäu 6“ wollen ihr musikalisches Können unter Beweis stellen und so diesem Konzert eine glanzvolle Note verleihen.

Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturhaus Klostergarten Creuzburg unter Telefon: 036926/90300, im Ticketshop Thüringen unter Telefon: 0361 227 5227, in Touristeninfo in Eisenach und Creuzburg und an anderen Vorverkaufsstellen.