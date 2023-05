Das Blasorchester Ruhla – hier zusammen mit den Seebacher Krebspachspatzen – spielt am !4. Mai im Kulturhaus Ruhla.

Blasorchester Ruhla spielt am Muttertag

Ruhla. Das traditionelle Muttertagskonzert findet im Ruhlaer Kulturhaus statt.

Der Musikverein Erbstromtal veranstaltet am Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr sein traditionelles Konzert zum Muttertag im Kulturhaus Ruhla. Das Blasorchester Ruhla wird zusammen mit Sänger Ingo Eichholz eine Auswahl an Musikstücken darbieten, die für einen kurzweiligen Nachmittag sorgen werden. Auch ein Nachwuchskünstler, Frode Mosebach, wird am Klavier zu hören sein. Diverse Getränke sowie Kaffee und Kuchen werden angeboten. Der Eintritt kostet acht Euro.