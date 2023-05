Blues und Jazz am Eisenacher Burschenschaftsdenkmal

Eisenach. Zum Jazzkonzert mit Alexander Blume und Freunden wird am Sonntag an das Eisenacher Burschenschaftsdenkmal eingeladen.

Der Eisenacher Jazz-Musiker Alexander Blume ist am Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr wieder live in seiner Heimatstadt zu erleben. Mit dabei bei seinem Konzert am Burschenschaftsdenkmal sind Mundharmonika-Spieler Bernd Kleinow, der ebenso wie Alexander Blume lange Jahre musikalischer Wegbegleiter von Stefan Diestelmann gewesen ist, und der Bassist Andreas Buchmann. Zum Programm gehören Bluesklassiker, Boogie-Woogie und Jazz. Der Eintritt ist frei. Zum Konzert lädt der Denkmalerhaltungsverein ein. Das Denkmal ist montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am 18. Mai treten Alexander Blume und Band übrigens um 17 Uhr auf der Hauptbühne des Blues-&-Rock-Festivals in Altezella in Sachsen auf.