Blueskonzert auf dem Kleinen Hörselberg

Wutha-Farnroda. Funk, Blues und Jazz – so wird die Waldi Weiz Band angekündigt. Sie spielt am 19. August auf dem Kleinen Hörselberg.

Die Waldi Weiz Band spielt am Sonnabend, 19. August, ab 20 Uhr auf dem Kleinen Hörselberg. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kleinkunstkneipe Schorschl in der Eisenacher Georgenstraße oder an der Abendkasse. Es gibt einen Fahrdienst, Telefon: 03691/7030818, auf Abruf am Bahnhof oder ab dem Schorschl.

Die Musik der Band liegt zwischen Funk, Blues und Jazz. Waldi Weiz und seine Gitarre sind das richtige Paar. Nichts steht zwischen ihm und seiner „Liebsten“. Er berührt sie – und gleichzeitig sein Publikum. „Der Groove kommt vor den Tönen“ lautet die Devise, unter der sich der Gitarrist seine Musiker aussucht und so ist er mit seinen Bandmitgliedern bestens bedient.