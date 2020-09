BMW-Werk Eisenach liefert Schutzschilde an Schulen

Das BMW-Werk im Gewerbegebiet Krauthausen hat der Dualen Hochschule Gera-Eisenach sowie weiteren Schulen der Region Hunderte von Gesichtsschutzschilden gespendet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das teilte Unternehmenssprecherin Daniela Tenzer mit. Im Unternehmen hätten Mitarbeiter des Werkzeugbaus in kurzer Zeit eine Vorrichtung zur Serienproduktion der sogenannten Face Shields installiert, hieß es.

Im Schulbetrieb in Grund-, Regelschulen und Gymnasien sowie in Hochschulen müssen wegen Corona Abstands- und Hygieneschutzregeln eingehalten werden, begründet Tenzer das Engagement des Unternehmens für die Bildungseinrichtungen. Schutzschilde bekamen die Regelschulen in Mihla, Marksuhl, Berka/Werra und Mechterstädt sowie das Gymnasium in Gerstungen und das Berufsbildungszentrum Bad Salzungen.