Bossanova im Waldhaus Wilhelmsthal

Wilhelmsthal. Brasilianische Musik bei Eisenach zum Ausklang des längsten Tages des Jahres

Brasilianische Klänge ertönen Samstagabend am Waldhaus Wilhelmsthal beim Konzert von Viola Michaelis und Band. Geboten wird brasilianischer Bossanova zum Chillen am längsten Tag des Jahres, teilt das Kulturgut Wilhelmsthal als Veranstalter mit. Der unverwechselbare Klang aus Samba und Cool-Jazz entstand in den 50er-Jahren. Dass dieser Musikstil bald in jeder Bar oder am Strand zu hören sein sollte, konnte niemand voraussehen. Weltweit beeinflusste dieser Sound Musiker wie Stan Getz oder Charly Bird. Beim Konzert interpretieren Viola Michaelis und ihre Musiker die Songs authentisch und exotisch schmeichelnd in Originalsprache oder in englischer Übersetzung.

Ab 17.30 Uhr gibt es Barbecue-Angebote und Cocktails, 20 Uhr beginnt das Konzert. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Kinder zahlen 5 Euro.