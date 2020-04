Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Mehrfamilienhaus - Warnung vor freilaufenden Kühen

Warnung vor freilaufenden Kühen

In Pferdsdorf im Wartburgkreis sind am Donnerstagabend aus einer Koppel 20 bis 25 Rinder ausgebrochen. Diese halten sich im Bereich Ulsterbereg auf und laufen laut Polizei in Richtung Landesgrenze zu Hessen. Da sich das Einfangen schwierig gestaltet und vermutlich bis Freitag zum folgenden Tag andauern werde, warnt die Polizei insbesondere Wanderer und Radfahrer.

Brand in Mehrfamilienhaus

Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Wartburgallee. Hierbei vergaß eine 60-jährige Bewohnerin aus Unachtsamkeit ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd, sodass dieses in Brand geriet. Das Feuer griff auf die Kücheneinrichtung und Wandverkleidung über.

Die Frau konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Durch den Rettungseinsatz war die Wartburgallee für kurz Zeit voll gesperrt.