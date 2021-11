Brand in Unternehmen in Eisenach - Sattelzug rammt in Marksuhl Pfosten, Zaun, Mauer und fährt weiter

Eisenach / Marksuhl. Das sind die Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Brand in Eisenach

Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es in der Fabrikstraße in Eisenach in einer Firma zu einem Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache wird von der Polizei untersucht, ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Sattelzug rammt Pfosten, Zaun, Mauer und fährt weiter

Am Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr kam es in der Vachaer Straße in Marksuhl zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuges von der Bahnhofstraße in Richtung Vacha und kollidierte, wahrscheinlich beim Abbiegen mit einem Torpfosten, einem Gartenzaun, sowie einer Mauer eines Privatgrundstückes. Der Fahrer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht nun Zeugen unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0262410/2021) entgegen.

